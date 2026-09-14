Kommentar

Armes reiches Land

Manfred Mitterwachauer

Kommentarvon Manfred Mitterwachauer

Die schwarz-rote Landesregierung will im letzten Arbeitsjahr bis zur Wahl noch viel erledigen. Gegen Armut will auch sie kämpfen, die Schwerpunkte werden aber woanders gesetzt.

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