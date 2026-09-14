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Ehenbichl hat sein Zentrum gefunden: Neuer Dorfplatz wurde feierlich eröffnet
Ehenbichl war in Feierlaune: Neben der Eröffnung des neuen Dorfplatzes wurde auch das Patrozinium (Hl. Magnus) und das 70-jährige Bestehen der örtlichen Musikkapelle gefeiert.
© Gemeinde Ehenbichl/Rastl
Der neue Dorfplatz verbindet nicht nur wichtige Gebäude, sondern auch die Menschen. Mit Sitzgelegenheiten, einem Brunnen und Platz für Veranstaltungen soll er zum Mittelpunkt des Dorflebens werden.
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