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Ehenbichl hat sein Zentrum gefunden: Neuer Dorfplatz wurde feierlich eröffnet

Ehenbichl war in Feierlaune: Neben der Eröffnung des neuen Dorfplatzes wurde auch das Patrozinium (Hl. Magnus) und das 70-jährige Bestehen der örtlichen Musikkapelle gefeiert.
© Gemeinde Ehenbichl/Rastl
Simone Tschol

Von Simone Tschol

Der neue Dorfplatz verbindet nicht nur wichtige Gebäude, sondern auch die Menschen. Mit Sitzgelegenheiten, einem Brunnen und Platz für Veranstaltungen soll er zum Mittelpunkt des Dorflebens werden.

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