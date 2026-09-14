„Grollen im Untergrund“: Leichtes Erdbeben im Raum Innsbruck verzeichnet

Ein leichtes Erdbeben hat sich in der Nacht auf Montag südöstlich von Innsbruck ereignet. Die Erdstöße erreichten eine Magnitude von 1,9 und wurden vereinzelt schwach wahrgenommen. Schäden sind laut GeoSphere Austria nicht bekannt.

Ein leichtes Erdbeben hat sich in der Nacht auf Montag etwa sieben Kilometer südöstlich von Innsbruck ereignet. Die Erdstöße erreichten eine Stärke von 1,9. Das Beben wurde vereinzelt schwach verspürt, es sei von einem „Grollen des Untergrundes“ berichtet worden, teilte der Österreichische Erdbebendienst GeoSphere Austria mit. Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten.

Info: Bei der Uhrzeit auf der Grafik handelt es sich um die Weltzeit UTC. © Screenshot: Geosphere Austria