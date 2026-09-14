„Grollen im Untergrund“: Leichtes Erdbeben im Raum Innsbruck verzeichnet
Ein leichtes Erdbeben hat sich in der Nacht auf Montag südöstlich von Innsbruck ereignet. Die Erdstöße erreichten eine Magnitude von 1,9 und wurden vereinzelt schwach wahrgenommen. Schäden sind laut GeoSphere Austria nicht bekannt.
Ein leichtes Erdbeben hat sich in der Nacht auf Montag etwa sieben Kilometer südöstlich von Innsbruck ereignet. Die Erdstöße erreichten eine Stärke von 1,9. Das Beben wurde vereinzelt schwach verspürt, es sei von einem „Grollen des Untergrundes“ berichtet worden, teilte der Österreichische Erdbebendienst GeoSphere Austria mit. Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten.
Zu dem Beben war es um 2.09 Uhr gekommen. Der Erdbebendienst ersuchte die Bevölkerung um Rückmeldung betreffend die Auswirkungen des Erdbebens über das Web-Formular, die App QuakeWatch Austria oder mittels Post an die GeoSphere Austria. Die Adresse lautet: Österreichischer Erdbebendienst, GeoSphere Austria - Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie, Hohe Warte 38, 1190 Wien. (APA)
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