Wird KI zum Schreckgespenst?
Angst vor Künstlicher Intelligenz: Warum die KI-Bosse nun ihre eigene Entwicklung fürchten
KI-Agenten hatten zuletzt mehrfach selbständige Hacker-Attacken ausgeübt. Nun wächst die Sorge, dass die Künstliche Intelligenz nicht mehr beherrschbar und damit ein Sicherheitsrisiko werden könnte.
© APA/dpa/Oliver Berg
Ein vorerst abgesagter Börsengang und eine Entwicklungspause für Künstliche Intelligenz. In der Techbranche wachsen Sicherheitsbedenken rund um unkontrollierbare Fähigkeiten von KI.
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