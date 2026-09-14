Mit Ultraschallbild, Babybauch und Kinderwagen: Ex-Skiläuferin lüftete süßes Geheimnis

Die ehemalige Schweizer Skirennläuferin Rahel Kopp sammelte in ihrer Karriere gleich in vier Disziplinen Weltcuppunkte. Der große Durchbruch blieb der Allrounderin allerdings verwehrt, als bestes Ergebnis steht ein vierter Platz zu Buche. Im April 2021 stellte sie mit nur 27 Jahren ihre Rennski ins Eck und beendete ihre Karriere.

Nun überraschte Kopp ihre Fans mit einem witzigen Instagram-Posting in dem sie eine freudige Nachricht verkündete. Die 32-Jährige und ihr Freund Claudio gaben die Geburt ihres Sohnes bekannt.

Kopp nahm ihre Freunde und Anhänger mit auf die Reise vom Ultraschallbild über den Babybauch bis zum ersten Foto mit Kinderwagen. Zahlreiche Gratulationen von ehemaligen Wegbegleiterinnen wie der Tirolerin Ricarda Haaser oder der Schweizerin Jasmin Flury folgten auf den Fuß. (TT.com)