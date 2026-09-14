Abenteuerlust und Disziplin
Seite an Seite in Uniform: Was zwei Osttiroler Schwestern beim Heer erreichen wollen
Sophia (l.) und Johanna Pichler aus Dölsach sind zwei von insgesamt 112 Frauen österreichweit, die sich für ein Jahr beim Bundesheer verpflichtet haben.
© Bundesheer
Sophia und Johanna Pichler aus Dölsach sind gerade in ihre „Einjährig-Freiwillig“-Ausbildung beim Bundesheer gestartet. Mit der TT sprechen die Tirolerinnen über ihre Motivation, über die sportliche Seite und wie es für sie weitergehen soll.
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