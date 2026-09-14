Tabellenführung als Lohn

Vom Ex-Jungprofi bis Torgarant Strobl: Beim FC Zirl läuft alles nach Plan

Zirler Erfolgsgaranten – Rückkehrer Alexander Weigand und der bestens bekannte Torjäger Nico Strobl.
© Schönherr
Alexander Gruber

Von Alexander Gruber

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