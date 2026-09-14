Die Großen dürfen feiern, der neue Kleine muss an die Arbeit: Der Epiq rollt heran

In Tirol erfolgte die erste Ausfahrt im Rahmen der internationalen Fahrpräsentation des Škoda Epiq. Das subkompakte Sport Utility Vehicle setzt auf moderne Antriebe, ansprechendes Interieur und überzeugenden Fahrkomfort. Für Jubiläumsstimmung sorgen gleichzeitig die bekannten Octavia- und Superb-Baureihen.