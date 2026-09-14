„Reg dich nicht auf, das ist jetzt so“: Eine Tirolerin erzählt vom Leben mit Demenz

Rund 13.700 Menschen in Tirol sind von Demenz betroffen. Eine 87-jährige Tirolerin erzählt, wie sie mit der Krankheit lebt und welche Hilfsmittel ihr im Alltag helfen. Das„Demenz Meet“ am 17. September in Innsbruck möchte Betroffenen und Angehörigen ihre Möglichkeiten aufzeigen.