„Demenz Meet“ in Innsbruck
„Reg dich nicht auf, das ist jetzt so“: Eine Tirolerin erzählt vom Leben mit Demenz
Zettel in der Wohnung helfen Menschen mit Demenzerkrankung, sich an ihr Programm zu erinnern oder im Alltag zu orientieren. Das erzählt auch eine Betroffene aus Tirol.
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Rund 13.700 Menschen in Tirol sind von Demenz betroffen. Eine 87-jährige Tirolerin erzählt, wie sie mit der Krankheit lebt und welche Hilfsmittel ihr im Alltag helfen. Das„Demenz Meet“ am 17. September in Innsbruck möchte Betroffenen und Angehörigen ihre Möglichkeiten aufzeigen.
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