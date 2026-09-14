Beim Sterben zugeschaut: So schnell verschwinden Gletscher in Tirol

In nur sieben Jahren wurde aus dem massiven Schlatenkees in der Venedigergruppe ein Schmelzwasser-See. Das zeichnet Greenpeace in einer Fotoserie und Videos nach. Für den Nationalpark Hohe Tauern ist das Tempo des Zerfalls bemerkenswert, das entstandene Gewässer ist mittlerweile der zweitgrößte See in ganz Osttirol.