Wer nur auf Bewerbungen und Anmeldungen wartet, wartet vergeblich

Die BeSt Innsbruck ermöglicht Organisationen die Direktansprache und einen langfristigen Beziehungsaufbau mit Berufseinsteiger:innen, potenziellen Lehrlingen, künftigen Studierenden und den Fachkräften von morgen.

Wer junge Menschen für einen Beruf, eine Lehre, ein Studium oder eine Weiterbildung gewinnen will, braucht den Kontakt früher – und einen anderen Rahmen. Denn Jugendliche orientieren sich lange, vergleichen Wege und Angebote und entscheiden zunehmend sicherheitsorientiert, bevor sie sich bewerben oder anmelden. Und sie springen schnell wieder ab, wenn der erste Eindruck nicht überzeugt.

Über die Veranstalter Veranstalter der BeSt sind das Bundesministerium für Bildung, das Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung und Arbeitsmarktservice Österreich. Seit über 20 Jahren werden die BeSt Klagenfurt und BeSt Innsbruck von der SoWi-Holding organisiert. Zudem ist sie seit diesem Jahr das Messebüro der BeSt Wien.

Genau hier setzt die BeSt Innsbruck an. Vom 02. bis 04. Dezember 2026 treffen in der Messe Innsbruck ca. 25.000 Besucher:innen auf rund 220 Aussteller:innen – Unternehmen, Lehrbetriebe, Hochschulen, weiterführende Schulen und Beratungsstellen. Was Stellenanzeigen, Studienführer und Infobroschüren nicht leisten können, gelingt hier im direkten Gespräch: echte Einblicke, persönliche Eindrücke, erste Verbindlichkeit.

Wer heute präsent ist, baut morgen auf einer Beziehung auf. Die BeSt Innsbruck verschafft einen niederschwelligen Erstkontakt mit Jugendlichen, Lehrstellensuchenden, Maturant:innen und Berufseinsteiger:innen – lange bevor eine Stelle ausgeschrieben, ein Studium gewählt oder eine Bewerbung eingereicht wird.

Dabei spielt der Rahmen eine entscheidende Rolle. Gespräche auf einer Messe verlaufen anders als im Büro, im Hörsaal oder am Infotag – offener, weniger formal, auf Augenhöhe. Die Hemmschwelle sinkt auf beiden Seiten. Aussteller:innen erfahren mehr über Interessen und Persönlichkeit, junge Menschen mehr über Berufsbilder, Ausbildungswege und den Alltag dahinter. Ob Lehrbetrieb, Hochschule, weiterführende Schule oder Beratungsstelle: Präsentiert wird hier, was auf Papier oft verborgen bleibt.

Der Großteil der Standfläche ist bereits belegt. Jetzt noch Standplätze ergattern, bevor es ausgebucht ist.