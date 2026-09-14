Spektakuläre Pferdeshow „Die Farben des Lebens“

Seit vielen Jahren ist CAVALLUNA in Europa unterwegs und begeistert Jung und Alt mit einzigartigen Inszenierungen. Die neue Tournee macht am 31. Oktober und am 1. November auch in Innsbruck Station.

Mehr als 50 Pferde und 100 Mitarbeitende finden zusammen, um die einzelnen Choreografien, Musiken, Effekte und Kostüme, die über Monate entwickelt wurden, zu einem Gesamtkunstwerk zu vereinen.

Eine mitreißende Geschichte

„Die Farben des Lebens“ entführt das Publikum auf eine faszinierende und bunte Reise durch eine zauberhafte Welt voller Sinneserlebnisse und berührender Momente. Im Mittelpunkt der neuen Show steht die bewegende Geschichte des Hirtenjungen Arhat, der von seiner verstorbenen Mutter den Auftrag erhält, die Menschen vom Schleier des Vergessens zu befreien – einer unsichtbaren Macht, die sie vergessen lässt, was ihre wahre Bestimmung im Leben ist. Gemeinsam mit seiner Freundin Shaneya begibt er sich auf eine abenteuerliche Reise, auf der er sich den skrupellosen Händlern der Angst stellen und die Menschheit von ihrem grausamen Fluch befreien muss.

Mit dabei sind die besten Reiter:innen aus ganz Europa, die ihr vielseitiges Können in den verschiedensten Disziplinen unter Beweis stellen. open_in_full © CAVALLUNA © CAVALLUNA

Musik, Kostüme, Bühnenbild

In über 30 Städten Europas verwandelt CAVALLUNA große Hallen in spektakuläre Bühnen: majestätische Pferde, mitreißende Musik, aufwendige Kostüme sowie ein traumhaftes Bühnenbild begeistern ein breites Publikum – von Familien bis hin zu Pferdefans.

Die Produktion beweist seit fast 25 Jahren eindrucksvoll, dass CAVALLUNA mehr ist als eine reine Pferdeshow; es ist ein Erlebnis, das Emotionen, Kunst und Mensch-Tier-Beziehungen auf beeindruckende Weise verbindet. Die Besucher dürfen sich für zweieinhalb Stunden verzaubern lassen von klassischer Dressur, rasantem Trickreiten, berührenden Freiheitsnummern, frechen Ponys und einer spektakulären Ungarischen Post. Ebenso auf dem Programm stehen ausgefallene Choreografien einer internationalen Tanzkompanie.

Freuen Sie sich auf edle Pferde unterschiedlicher Rassen und beeindruckende Freiheitsdressuren. open_in_full © CAVALLUNA © CAVALLUNA

Ein erfahrenes Kreativ-Team