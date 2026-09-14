Blackout auf Zeit
Technischer Kraftakt: Warum im Altenwohnheim Kitzbühel alle Lichter ausgegangen sind
Nicht nur die Feuerwehr Kitzbühel war bei der Notstromversorgung des Altenwohnheims gefordert. Alle Stockwerke musste mit Energie versorgt werden.
© Harald Angerer
119 Bewohner, 24 Pflegepatienten und ein Schülerheim mussten trotz einer geplanten Stromabschaltung sicher versorgt werden. Die Stadt Kitzbühel nutzte die Arbeiten an der Stromversorgung des Altenwohnheims gleichzeitig für eine umfassende Krisenschutzübung.
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