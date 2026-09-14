Blackout auf Zeit

Technischer Kraftakt: Warum im Altenwohnheim Kitzbühel alle Lichter ausgegangen sind

Nicht nur die Feuerwehr Kitzbühel war bei der Notstromversorgung des Altenwohnheims gefordert. Alle Stockwerke musste mit Energie versorgt werden.
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Harald Angerer

Von Harald Angerer

119 Bewohner, 24 Pflegepatienten und ein Schülerheim mussten trotz einer geplanten Stromabschaltung sicher versorgt werden. Die Stadt Kitzbühel nutzte die Arbeiten an der Stromversorgung des Altenwohnheims gleichzeitig für eine umfassende Krisenschutzübung.

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