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Urteil macht es möglich
Mitten in der Saison standen beim FC Kufstein vier Neue in der Startelf
Brahima Diallo (r.) – hier im Zweikampf mit Schwaz-Kicker Daniel Osuji – ist einer von vier Neuen bei Kufstein.
© Alexander Schwaninger
Von Michael Pipal
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