Landtagswahl 2027: Elisabeth Blanik zur Lienzer Spitzenkandidatin gewählt

Den Grundstein für die Tiroler Landtagswahl legte die SPÖ in ihrer Bezirkskonferenz. Im Beisein des SPÖ-Landesparteivorsitzenden und Landeshauptmann-Stellvertreters Philip Wohlgemuth wurde Elisabeth Blanik mit 100 Prozent erneut an die Spitze des roten Teams für den Bezirk Lienz gewählt.

Lienz – Die Bezirksvorsitzende Blanik, zugleich Bürgermeisterin der Stadt Lienz, bedankt sich für das große Vertrauen und den starken Rückhalt: „Die deutliche Unterstützung zeigt, dass wir im Bezirk geschlossen unseren Weg gehen. Dieses Vertrauen ist für uns Auftrag und Motivation, unsere Arbeit konsequent fortzusetzen.

Stabilität, Zusammenhalt und ein starkes Miteinander standen im Mittelpunkt des Referats von Landesparteichef LH-Stv. Philip Wohlgemuth bei der Bezirkskonferenz. Er machte dabei deutlich, dass es für die SPÖ vor allem darum geht, Verantwortung zu übernehmen und die konkreten Anliegen der Menschen konsequent in den Mittelpunkt der politischen Arbeit zu stellen.