So war der Schulstart in Tirol
„Um sechs Uhr war Tagwache“: Vier Tiroler erleben ihren ganz eigenen ersten Schultag
Um 9.40 Uhr war für Luisa der erste Schultag in der Axamer Volksschüler vorbei. Die Schultüte durfte auch bei Julian natürlich nicht fehlen. Zu Fuß ging‘s für ihn zur Volksschule Inzing.
© Riedl, Straka
Für Luisa und Julian beginnt ein neues Kapitel. Die Schule ist neu, die Lehrerin auch, nur die Freunde sind die alten. Auch die beiden Lehrpersonen Theresa Rohregger und Norbert Schöpf starten ebenso gespannt ins Schuljahr 26/27.
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