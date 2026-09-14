Feuerwehrverband Lienz: Franz Brunner wird zum Ehrenmitglied ernannt

Franz Brunner war 13 Jahre lang Bezirksfeuerwehr-Inspektor. Dafür sprachen ihm Funktionäre und das Land ihren Dank aus und ehrten ihn.

Lavant – Der ehemalige Bezirksfeuerwehrinspektor Franz Brunner wurde in seiner Heimatgemeinde Lavant feierlich verabschiedet. Neben Bezirkshauptfrau Bettina Heinricher und der Lavanter Bürgermeisterin Stefanie Ganeider nahmen auch Bezirkskommandant Harald Draxl, Landesfeuerwehrkommandant Jakob Unterladstätter, Funktionäre und Ehrenmitglieder des Bezirksfeuerwehrverbandes Lienz, sämtliche amtierende Kommandanten und Stellvertreter der Ortsfeuerwehren des Bezirks Lienz sowie Funktionäre der benachbarten Feuerwehrbezirke Spittal und Oberpustertal an der Feier teil.

2008 begann Brunner als Bewerter im Bezirksfeuerwehrverband Lienz, in weiterer Folge fungierte er dort auch als Bewerbsleiter. 2009 wurde er zum Abschnittskommandanten gewählt. Im Jahre 2013 wurde Franz als Nachfolger von Johann Stefan zum Bezirksfeuerwehrinspektor des Bezirks Lienz bestellt. Ende Juni dieses Jahres legte Brunner das Amt des Bezirksfeuerwehrinspektors in jüngere Hände, seit 1. Juli ist David Walder sein Nachfolger.