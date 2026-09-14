Ausstellung in Matrei: Kunstduo vereint Farbe und Ton für den guten Zweck

In Matrei öffnet im September 2026 eine Kunstausstellung ihre Türen. Unter dem Titel „Farbe trifft Ton“ präsentieren Kaspar Klaunzer und Hermann Brugger ihre jüngsten Werke. Die Vernissage am 25. September dient einem wohltätigen Zweck.

Matrei i. O. – Hermann Brugger, der sich den Tonarbeiten verschrieben hat, schlägt damit ein neues Kapitel in seinem künstlerischen Schaffen auf. Nach Aquarellen und Kohlezeichnungen fand er im Töpfern eine neue Herausforderung. Er beschreibt Ton als einen plastischen Werkstoff, der beruhigend und entspannend wirken kann. Brugger, der einst mit Raclette-Geschirr begann, konzentriert sich heute auf Skulpturen, Köpfe und Körper. „Es freut mich, dass ich meine Arbeiten in der Öffentlichkeit zeigen kann“, sagt er.

Kaspar Klaunzer präsentiert in der Ausstellung seine abstrakte Malerei. Sein Weg zur Kunst führte über Krippen- und Hintergrundmalkurse. Heute arbeitet Klaunzer mit Malerei und Spachteltechnik auf verschiedenen Materialien. „Ich bin noch nicht am Ziel angekommen – suche noch immer nach ,meinem‘ Stil“, sagt er. Das Ziel sei es, niemanden zu kopieren, sondern „ein Chaos“ zu schaffen. Die Ausstellung zeigt die Werke der letzten beiden Jahre seines Schaffens.

Eröffnung in der Galerie Rautter

Die offizielle Eröffnung findet am Freitag, den 25. September 2026, um 19 Uhr statt. Gastgeber ist die „Galerie Rautter“ in Matrei, gelegen neben dem ehemaligen Café am Platz. Für die musikalische Umrahmung sorgt eine Bläsergruppe von Hansl Klaunzer. Die Schau wird vom Kultur- und Bildungsausschuss der Marktgemeinde Matrei in Osttirol veranstaltet und unterstützt.