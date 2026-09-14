Erfolgreiche Jungtischler: Alle bestehen Prüfung, vier mit Auszeichnung

Am 7., 8. und 11. September 2026 stellten sich zehn Kandidat:innen im Lehrberuf Tischler der Lehrabschlussprüfung – mit großem Erfolg: Alle Teilnehmer:innen haben bestanden, vier davon mit Auszeichnung.

Die frischgebackenen Tischler-Facharbeiter:innen überzeugten mit hoher fachlicher Kompetenz und können zuversichtlich in ihre berufliche Zukunft blicken – die Chancen am Arbeitsmarkt sind hervorragend.

Mit Auszeichnung bestanden haben:

Marcon Jasmin, Metrica Austria GmbH

Mariner Florian, Tischlerei Franz Mariacher

Lerchbaumer Sina, Gabriel Forcher Tischlereigesellschaft m.b.H.

Walder Jonas, Gabriel Forcher Tischlereigesellschaft m.b.H.

Mit gutem Erfolg bestanden haben:

Walder Carolina, Walter Blassnig

Wurzer Julian Michael, Franz Walder Ges.m.b.H.

Preßlaber Vanessa, Gabriel Forcher Tischlereigesellschaft m.b.H.

Die Lehrabschlussprüfung bestanden haben:

Linder Hannes, Schindel und Holz Gemeinnützige GmbH

Strauß Felix, Pro Mente Kärnten GmbH „Lehrwerkstätte Kretha“

Köder Julian, Lehrbetrieb Gabriel Forcher Tischlereigesellschaft m.b.H.

Landesinnungsmeister Helmuth Hehenberger zeigte sich beeindruckt von den herausragenden Leistungen des Osttiroler Tischlernachwuchses und sprach den Verantwortlichen der Bezirksinnung, Friedrich Wieser und Martin Gollner, seinen besonderen Dank für ihr großes Engagement aus.

Die junge Facharbeiterin Carolina Walder dankte im Namen der Klassengemeinschaft ganz besonders den Lehrbetrieben, Ausbildern und Lehrern, die für die Jungtischler eine Vorbildfunktion einnehmen und sie bei der Ausbildung begleitet und tatkräftig unterstützt haben.