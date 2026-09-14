Sie tun es noch einmal: Oasis gehen im nächsten Jahr auf Tour

Nach dem weltweiten Erfolg ihrer Comeback-Tour legen Oasis nach. Um Tickets für die Konzertreihe „Live ’27“ zu bekommen, können sich Fans ab sofort registrieren.

Lange wurde spekuliert, nun ist es offiziell: Oasis gehen wieder auf Tour. 38 Konzerte wird die Band im Rahmen von „Oasis Live ’27“ spielen. Station machen sie unter anderem in Schottland, England, Deutschland, Italien, Irland, den Niederlanden und in den USA. In München sind die Gallagher-Brüder am 2. und 3. Juli 2027 in der Allianz Arena zu sehen und zu hören.

Die Ticketvergabe ist schon gestartet. Wegen der erwarteten extrem hohen Nachfrage setzen die Veranstalter auf ein Registrierungsverfahren, das lange Wartezeiten reduzieren und den Weiterverkauf von Eintrittskarten zu überhöhten Preisen erschweren soll.

Registrierung bis Donnerstag möglich

Fans können sich ab sofort unter oasisinet.com registrieren. Die Anmeldung muss bis Donnerstag, 17. September, 17 Uhr erfolgen. Wer im Verfahren ausgewählt wird, erhält einen persönlichen und nicht übertragbaren Code. Dieser ermöglicht den Zugang zu einem bestimmten Verkaufszeitfenster.

Für die Konzerte in München findet der Ticketverkauf am 25., 26. und 27. September statt. An jedem der drei Tage werden jeweils drei Verkaufsfenster angeboten. Die registrierten Fans werden direkt darüber informiert, welchem Zeitfenster sie zugeteilt wurden.

Ticketpreise zwischen 96,25 und 268,75 Euro

Laut den Veranstaltern ist die Registrierung die einzige öffentlich zugängliche Möglichkeit, Tickets für „Oasis Live ’27“ zu erwerben. Einen allgemeinen Vorverkauf oder andere öffentliche Vorverkaufsaktionen werde es nicht geben. Ziel sei es, den Kaufprozess möglichst fair und reibungslos zu gestalten.

Die regulären Ticketpreise inklusive Gebühren liegen den Angaben zufolge zwischen 96,25 und 268,75 Euro.

Die neue Tour folgt auf das spektakuläre Comeback der Gallagher-Brüder. Als Noel und Liam Gallagher im August 2024 die Rückkehr von Oasis bekanntgaben, sorgte das weltweit für großes Aufsehen. Die anschließende „Oasis Live ’25“-Tour entwickelte sich zu einem globalen Phänomen.