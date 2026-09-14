42-Jährige war alkoholisiert
Auto prallte in Kufstein gegen Betoneinfassung: Lenkerin musste Führerschein abgeben
Eine 42-Jährige war Sonntagnacht mit ihrem Auto auf der Eibergstraße in Kufstein unterwegs. Im Kreisverkehr prallte die Lenkerin gegen die Betoneinfassung. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt. Nach der Erstversorgung bracht die Rettung sie in das Krankenhaus Kufstein.
Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde mit der Österreicherin auch ein Alkotest durchgeführt. Dieser verlief positiv. Der 42-Jährigen wurde noch an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. (TT.com)