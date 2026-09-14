Tränen, Stress, Unsicherheit
Nach dem ersten Schultag: Diese 6 Fehler sollten Eltern jetzt vermeiden
Auch nach dem ersten Schultag sollten Eltern einfühlsam sein und die Sorgen ihrer Kinder ernst nehmen.
© Patrick Pleul
Der erste Schultag ist geschafft. Doch gerade in den Tagen danach zeigen viele Kinder Unsicherheit, Müdigkeit oder Heimweh. Experten raten Eltern jetzt vor allem zu Geduld und dazu, einige typische Fehler zu vermeiden. Worauf es in den ersten Schul- und Kindergartenwochen ankommt.
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