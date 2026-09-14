KI-Buch, Sticker, T-Shirts: Das Geschäft mit dem toten Kater „Schmotzer“

Ein Buch, Sticker, T-Shirts – rund um das tragische Ableben des Katers „Schmotzer“ scheint sich ein ganzes Geschäftsmodell entsponnen zu haben. Alles nur für den Tierschutz, beteuern die Organisatoren. Das lässt sich schwer überprüfen. Was bleibt, ist die Frage, ob man mit einem toten Tier Geld verdienen darf.