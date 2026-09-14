Romandebüt aus Tirol
Wie das Sauwetter Mario Petuzzis ersten Roman auf den Weg brachte
Mario Petuzzi kam 1989 in Hall zur Welt und lebt mit seiner Familie in Hatting. Am Dienstag stellt er seinen Debütroman „Winterschlaf“ in der Innsbrucker Tyrolia vor.
© Michaela Kölle/Agentur Anzenberger
Aus einer beiläufigen Bemerkung wurde ein Buch: Der Tiroler Autor Mario Petuzzi erzählt in seinem Debütroman „Winterschlaf“ von einer Welt, in der Menschen den Winter verschlafen. Am Dienstagabend stellt er den im Diogenes Verlag erschienenen Roman in Innsbruck vor.
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