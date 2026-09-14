Befestigungen durchtrennt
Zwei E-Bikes von Auto in Obsteig gestohlen: Mehrere Tausend Euro Schaden
Ein Schweizer Ehepaar wurde am Holzleitensattel Opfer eines Diebstahls. Unbekannte entwendeten zwei E-Bikes vom Fahrradträger seines abgestellten Autos.
Unbekannte haben in der Nacht auf Montag zwei E-Bikes vom Fahrradträger eines Autos in Obsteig gestohlen. Der Wagen war vor einem Hotel am Holzleitensattel abgestellt.
Die Täter durchschnitten laut Polizei die versperrten Befestigungsbänder. Der Diebstahl ereignete sich in der Nacht auf Montag zwischen 21.30 Uhr und 7 Uhr. Die E-Bikes gehörten einem Schweizer Ehepaar. Der entstandene Schaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. (TT.com)