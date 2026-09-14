Zwei E-Bikes von Auto in Obsteig gestohlen: Mehrere Tausend Euro Schaden

Ein Schweizer Ehepaar wurde am Holzleitensattel Opfer eines Diebstahls. Unbekannte entwendeten zwei E-Bikes vom Fahrradträger seines abgestellten Autos.

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag zwei E-Bikes vom Fahrradträger eines Autos in Obsteig gestohlen. Der Wagen war vor einem Hotel am Holzleitensattel abgestellt.