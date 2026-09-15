Landesregierung verliert die Geduld

Beim Basistunnel erhöht Politik den Druck: Land will nicht länger vertröstet werden

Ein Bild mit hohem Symbolwert: Die Bauhelme, die Landeshauptmann Anton Mattle, Verkehrsminister Peter Hanke und Verkehrs-LR René Zumtobel (v. l.) tragen, stehen nicht nur für die Arbeiten am Tunnel, sondern auch für eine Großbaustelle der Politik.
© EXPA/JOHANN GRODER
Peter Nindler

Von Peter Nindler

Auf den letzten Metern gerät der Brennerbasistunnel ins Stocken. Landeshauptmann Anton Mattle (VP) und Verkehrs-Landesrat René Zumtobel (SPÖ) fordern Ende der Geheimniskrämerei und Betriebskonzept.

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