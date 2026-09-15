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Kommentar
Gebaut wird, Vertrauen schwindet
Kommentarvon Peter Nindler
Beim Brennertunnel offenbart sich ein folgenschweres Missverständnis: Tunnelmanager denken in Baulosen, die Öffentlichkeit aber in Polit-Versprechen und verkehrspolitischen Erwartungen.
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