Kommentar

Gebaut wird, Vertrauen schwindet

Peter Nindler

Kommentarvon Peter Nindler

Beim Brennertunnel offenbart sich ein folgenschweres Missverständnis: Tunnelmanager denken in Baulosen, die Öffentlichkeit aber in Polit-Versprechen und verkehrspolitischen Erwartungen.

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