Tödlicher Alpinunfall im Stubaital: 27-jähriger Wanderer über Steilhang abgestürzt
Ein 27-jähriger Deutscher ist am Montag bei einer Wanderung auf dem Stubaier Höhenweg in Richtung Franz-Senn-Hütte verunglückt. Der Mann stürzte über felsdurchsetztes Gelände ab und zog sich tödliche Verletzungen zu.
Neustift im Stubaital – Ein 27-Jähriger aus Deutschland ist am Montag bei einem Absturz auf dem Stubaier Höhenweg tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Dienstagmorgen berichtet, wollte der junge Mann aus Frankfurt am Main nach seiner Übernachtung auf der Starkenburger Hütte über den Höhenweg zur Franz-Senn-Hütte wandern. Gegen 6.30 Uhr machte er sich auf den Weg.
Um 11.45 Uhr befand er sich östlich der „Wildkopfscharte“, auf rund 2.599 Metern, als es zu dem folgenschweren Unglück kam. Zeugen berichteten, wie der 27-Jährige aus bislang unbekannter Ursache den Halt verlor und abstürzte. Der Wanderer soll sich dabei oberhalb des Wandersteigs befunden haben und in weiterer Folge über den Weg hinweg über steiles, felsdurchsetztes Wiesengelände abgestürzt sein. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu. (TT.com)