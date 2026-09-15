Tödlicher Alpinunfall im Stubaital: 27-jähriger Wanderer über Steilhang abgestürzt

Ein 27-jähriger Deutscher ist am Montag bei einer Wanderung auf dem Stubaier Höhenweg in Richtung Franz-Senn-Hütte verunglückt. Der Mann stürzte über felsdurchsetztes Gelände ab und zog sich tödliche Verletzungen zu.

Neustift im Stubaital – Ein 27-Jähriger aus Deutschland ist am Montag bei einem Absturz auf dem Stubaier Höhenweg tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Dienstagmorgen berichtet, wollte der junge Mann aus Frankfurt am Main nach seiner Übernachtung auf der Starkenburger Hütte über den Höhenweg zur Franz-Senn-Hütte wandern. Gegen 6.30 Uhr machte er sich auf den Weg.