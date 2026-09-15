22 Meter über Steilhang abgestürzt: 29-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall in Osttirol

Raneburg – Ein 29-Jähriger ist am Montag bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Raneburg in der Gemeinde Matrei in Osttirol tödlich verunglückt. Laut Angaben der Polizei hatte der Mann die Baustelle gegen 14 Uhr mit dem Auto verlassen, um einen Bohrer zu kaufen. Als die übrigen Arbeiter um 16.30 Uhr die Baustelle verließen, war der 29-Jährige noch immer nicht zurückgekehrt.

Gegen 20.20 Uhr kontaktierte der Bruder des Verunglückten einen in der Nähe der Baustelle wohnhaften Arbeitskollegen und teilte diesem mit, dass sein Bruder noch nicht nach Hause gekommen sei. Er bat um eine Nachschau auf der Baustelle.