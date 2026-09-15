Erst Olympia-Silber, jetzt Hochzeit: Ski-Star schwebt auf Wolke sieben
Das Jahr 2026 wird Ryan Cochran-Siegle so schnell nicht vergessen. Im vergangenen Februar raste der US-Ski-Star in der Olympia-Abfahrt in Bormio hinter dem Schweizer Franjo von Allmen zu Silber. Nach dem sportlichen Highlight gab es jetzt für den 34-Jährigen einen privaten Gold-Moment. Der Speedspezialist heiratete seine langjährige Partnerin Jessie Lucas.
Das frisch vermählte Paar hing die Hochzeit aber nicht wie viele andere auf Social Media an die große Glocke. Cochran-Siegle repostete lediglich in seiner Insta-Story ein Video, das wohl kurz nach der Trauung aufgenommen wurde. Dabei ist zu sehen, wie sich das Brautpaar zwischen den Gästen küsst. Sein Kommentar dazu: „Meine Frau“.
Etwas mehr Einblick gestattete Teamkollegin Paula Moltzan, die Teil der Hochzeitsgesellschaft war. „Das schönste Wochenende zu Ehren der tollsten Menschen. Auf ein Leben voller Liebe“, schrieb sie auf Instagram zu ein paar Schnappschüssen der Hochzeitsfeier. (TT.com)
Kommentare