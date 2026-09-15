Erst Olympia-Silber, jetzt Hochzeit: Ski-Star schwebt auf Wolke sieben

Das Jahr 2026 wird Ryan Cochran-Siegle so schnell nicht vergessen. Im vergangenen Februar raste der US-Ski-Star in der Olympia-Abfahrt in Bormio hinter dem Schweizer Franjo von Allmen zu Silber. Nach dem sportlichen Highlight gab es jetzt für den 34-Jährigen einen privaten Gold-Moment. Der Speedspezialist heiratete seine langjährige Partnerin Jessie Lucas.

Das frisch vermählte Paar hing die Hochzeit aber nicht wie viele andere auf Social Media an die große Glocke. Cochran-Siegle repostete lediglich in seiner Insta-Story ein Video, das wohl kurz nach der Trauung aufgenommen wurde. Dabei ist zu sehen, wie sich das Brautpaar zwischen den Gästen küsst. Sein Kommentar dazu: „Meine Frau“.