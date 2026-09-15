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Mit Elektroschrott beladen
Löscheinsatz auf der B171 bei Karres: Müllwagen geriet in Brand
Ein mit Elektroschrott beladener Müllwagen geriet Dienstagfrüh bei Karres in Brand.
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