Bluttat im Gefängnis: Verurteilter Doppelmörder tötete offenbar Mithäftling

In der Justizanstalt Garsten wurde ein 40-Jähriger am Montag tot aufgefunden. Es ist binnen kurzer Zeit der zweite tödliche Vorfall in einer österreichischen Haftanstalt. Volksanwaltschaft und eine Expertenkommission kritisieren strukturelle Mängel.

Was genau in der Justizanstalt Garsten (Oberösterreich) am Montagnachmittag passierte, war am Dienstag noch Gegenstand von Ermittlungen. Fest stand, dass ein 63-jähriger Tunesier einen 40-jährigen Mithäftling offenbar vorsätzlich getötet hatte. Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich allem Anschein nach um einen rechtskräftig verurteilten Doppelmörder, berichtet die APA unter Berufung auf gut informierte Kreise. Er hatte im Sommer 2017 in Linz ein betagtes Ehepaar getötet.

Täter und Opfer waren aufgrund einer schwerwiegenden und nachhaltigen psychischen Störung zusätzlich zu den über sie verhängten Haftstrafen in ein Forensisch-Therapeutisches Zentrum eingewiesen worden, weil dort zumindest am Papier eine haftbegleitende Therapie gewährleistet ist. Eine solche war bei beiden Männern nach Ansicht von psychiatrischen Sachverständigen geboten, um die von ihnen ausgehende Gefährlichkeit zu unterbinden.

Mutmaßlicher Täter bereits 2018 zu lebenslang verurteilt

Der Tunesier hatte sich seinerzeit kurz nach der Tat gestellt. Er sagte aus, er habe ein Exempel an der Gesellschaft und der FPÖ, durch die er sich als Ausländer und Muslim diskriminiert fühlte, statuieren wollen. Ein Sohn des getöteten Paares arbeitete in einer von einem FPÖ-Politiker geführten Abteilung des Landes Oberösterreich. Allerdings hatte die Familie kein Naheverhältnis zu den Freiheitlichen. In Linz wurde er 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt.

Die psychiatrische Sachverständige Adelheid Kastner hatte dem nunmehr 63-Jährigen eine „querulatorische Persönlichkeitsstruktur“ attestiert und ausdrücklich vor ihm gewarnt. Die Bluttat soll sich auf einem Gang und damit nicht in einem Haftraum ereignet haben. Die Tatwaffe – nach ersten Informationen ein messerähnlicher Gegenstand – wurde sichergestellt.

17-jähriger Häftling tötete Zellengenossen

Die Bluttat von Garsten steht in einer Reihe mit weiteren Vorfällen in österreichischen Justizanstalten. Erst vor zwei Wochen tötete ein 17-jähriger Häftling in Klagenfurt seinen 19-jährigen Zellengenossen.

Ein Problem im Strafvollzug ist neben Personalmangel und Überbelegung der Umgang mit psychisch beeinträchtigten Menschen. Darauf wies im Juli auch eine Untersuchungskommission hin, die von Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) im Jänner nach dem Tod eines Häftlings in Hirtenberg eingesetzt worden war. Er war gestorben, nachdem er aufgrund einer medizinischen Anordnung auf die psychiatrische Abteilung einer Krankenanstalt gebracht werden sollte. Er wehrte sich dagegen. Bei der folgenden Auseinandersetzung mit Justizwachebeamten wurde er so schwer verletzt, dass er später im Spital starb.

„Systemversagen“

Im heurigen Februar wurde der Suizid eines 23-jährigen U-Häftlings in der Wiener Justizanstalt bekannt. Der Vorfall hatte sich bereits im vorigen Mai ereignet. Nun würden Vorwürfe laut, dass der junge Mann falsch untergebracht war.