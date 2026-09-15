Wagen in Tulfes überschlug sich: Drei Insassen hatten Glück und blieben unverletzt

Ein 19-jähriger Autofahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen, der sich daraufhin um die eigene Achse drehte und eine Böschung hinabstürzte. Wie durch ein Wunder blieben der junge Lenker und seine beiden Mitfahrer unverletzt.

Tulfes – Am Montagmorgen kam es auf der Vorderwaldstraße in Tulfes zu einem schweren Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang. Wie die Polizei am Dienstag berichtet, war ein 19-jähriger Österreicher mit seinem Auto auf der Straße bergwärts gefahren, als das Fahrzeug gegen 9 Uhr plötzlich außer Kontrolle geriet.

Laut Angaben der Polizei brach das Heck des Wagens in einer langgezogenen Linkskurve unvermittelt aus, woraufhin sich das Auto einmal komplett um die eigene Achse drehte. Der Wagen rutschte unkontrolliert über den Fahrbahnrand hinaus auf die angrenzende Böschung. Dort überschlug sich das Fahrzeug und kam schließlich in einem angrenzenden Feld zum Stillstand.

Mehrere Rettungskräfte vor Ort