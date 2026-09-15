Jugendlicher flüchtete
Sturz mit E-Scooter in Telfs: Unbekannter Lenker ließ verletzten 14-Jährigen zurück
Zwei Jugendliche sind am Montagabend in Telfs mit einem E-Scooter gestürzt. Ein 14-Jähriger wurde dabei leicht verletzt. Der Jugendliche war gegen 19 Uhr verbotenerweise als Mitfahrer auf dem E-Scooter unterwegs.
Der unbekannte Lenker fuhr gegen 19 Uhr auf dem Ladstätter Weg in Richtung Westen. Nach Angaben des 14-Jährigen kamen die beiden wegen überhöhter Geschwindigkeit zu Sturz. Der Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen am Oberkörper. Die Rettung brachte ihn zur weiteren Abklärung in die Klinik Innsbruck.
Der Lenker fuhr nach dem Unfall mit dem E-Scooter in westlicher Richtung davon. Laut einem Zeugen dürfte auch er leichte Verletzungen am Oberkörper erlitten haben. (TT.com)