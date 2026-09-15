Sturz mit E-Scooter in Telfs: Unbekannter Lenker ließ verletzten 14-Jährigen zurück

Zwei Jugendliche sind am Montagabend in Telfs mit einem E-Scooter gestürzt. Ein 14-Jähriger wurde dabei leicht verletzt. Der Jugendliche war gegen 19 Uhr verbotenerweise als Mitfahrer auf dem E-Scooter unterwegs.

Der unbekannte Lenker fuhr gegen 19 Uhr auf dem Ladstätter Weg in Richtung Westen. Nach Angaben des 14-Jährigen kamen die beiden wegen überhöhter Geschwindigkeit zu Sturz. Der Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen am Oberkörper. Die Rettung brachte ihn zur weiteren Abklärung in die Klinik Innsbruck.