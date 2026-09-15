Golfturnier mit Herz: 1100 Euro für Flutopfer in Nepal gesammelt

Mit Tombola-Losen sammelten Golferinnen und Golfer auf der Tiroler Zugspitzgolf-Anlage im Ehrwalder Moos 1100 Euro. Das Geld kommt Opfern der jüngsten Flutkatastrophe in Nepal zugute.

Ehrwald, Reutte – Am 5. Juli wurde auf der Golfanlage Tiroler Zugspitzgolf nicht nur sportlich gepunktet. Im Rahmen der „Gastronomie Unternehmer Golf Trophy“ traten 56 Golferinnen und Golfer an, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Doch der sportliche Ehrgeiz war nicht alles: Dank der großzügigen Unterstützung durch den Kauf von Tombola-Losen konnte eine Spendensumme von 1100 Euro gesammelt werden.

Der Betrag wurde kürzlich in Form eines Schecks an den Außerferner Verein „Schulkinder Nepal“ übergeben. Die Initiative engagiert sich seit 2009 für soziale Projekte und den Aufbau von Infrastruktur in den entlegensten Regionen Nepals.

Das Team rund um Ulrike Jäger, Paula Müller, Hannelore Gnadlinger und Gaby Adamtschuk wird Ende Oktober erneut nach Nepal reisen, um das erst kürzlich fertiggestellte „Frauenhaus Außerfern“ in Panauti feierlich einzuweihen.

Doch die Reise hat auch einen ernsten Hintergrund: Die Flutkatastrophe vom 26. August hat in Nepal verheerende Schäden angerichtet. Die Außerfernerinnen haben daher beschlossen, direkt im Anschluss ins Krisengebiet zu fahren, um dort zu helfen.

Die Helferinnen bitten daher um Geldspenden, die dann direkt vor Ort für dringend benötigte Güter wie Lebensmittel, Medikamente und Kleidung eingesetzt werden. „Jeder Euro zählt“, betonen die engagierten Frauen immer wieder. Entsprechend groß ist die Freude über den erhaltenen Spendenscheck.

Wer den Verein unterstützen möchte, hat dazu auch bei kommenden Veranstaltungen Gelegenheit: Am 21. September beim Almabtrieb in Tannheim und am 3. Oktober beim Herbstmarkt in Reutte werden selbstgefertigte Produkte zugunsten der Hilfsprojekte verkauft.