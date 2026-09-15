Zwei Wochen Protest
Straße vor Innsbrucker Volksschule gesperrt: Darum demonstrieren Eltern jeden Morgen
Sperre statt Straßenverkehr: Zwei Wochen lang sperren Eltern jeden Morgen die Straße am Pradler Platz. Das soll den Kindern der VS Pradl Leitgeb 1 einen sicheren Schulweg ermöglichen.
© Rita Falk
Weniger Verkehr, mehr Sicherheit für die Kinder: Das fordern Eltern der Volksschule Pradl Leitgeb 1 in Innsbruck. Weil es immer noch keine Schulstraße gibt, nehmen sie die Sache selbst in die Hand: Mit Kundgebungen halten sie die Straße zwei Wochen lang jeden Morgen autofrei.
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