Erlebe die energieautonome Zukunft Tirols

Beim RUPTUR Kreativwettbewerb haben Künstler.innen und Kreative gemeinsam mit Tiroler Unternehmen neue Perspektiven entwickelt, wie ein energieautonomes Tirol im Jahre 2050 bereits jetzt spürbar werden kann.

Bei einer Spezialausgabe des RUPTUR Tirol Kulturpodcast sprechen die Köpfe hinter den drei ausgezeichneten Projekten live über ihre Ideen, ihre Zusammenarbeit und darüber, wie Kunst und Wirtschaft gemeinsam Zukunft gestalten können. Im Rahmen des Talks werden die Gewinner:innen des Wettbewerbs auch geehrt.

RUPTUR Podcast & Ehrung beim Fö N-Festival 2026

Freitag, 25. September, 16:30 Uhr

Halle 6, St. Bartlmä 3, 6020 Innsbruck

Komm vorbei und sei dabei!

Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung erforderlich.

Infos unter www.lebensraum.tirol