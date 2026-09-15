Erst vor drei Monaten geheiretet: Junges Paar stirbt bei Bootsunfall in Venedig

Beim Zusammenstoß eines Wassertaxis mit einem Motorboot in Venedig sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach tagelanger Suche wurde in den Gewässern der Lagunenstadt am Dienstag nun die Leiche einer 26 Jahre alten Frau gefunden. Zuvor war bereits ihr 25 Jahre alter Ehemann nach der Einlieferung in ein Krankenhaus gestorben. Die beiden – er Italiener, sie Brasilianerin – hatten erst vor drei Monaten geheiratet.

Der Bürgermeister von Venedig, Simone Venturini, bestätigte den Fund und den Tod der jungen Frau. „Damit endet eine tragische Geschichte auf die schmerzhafteste Weise“, schrieb er in den sozialen Medien. Die Suche nach der brasilianischen Vermissten hatte Venedig in den vergangenen Tagen bewegt.

Frau war seit Samstagmorgen vermisst

Die Frau war seit Samstagmorgen vermisst. Sie war gemeinsam mit ihrem Ehemann in einem kleinen Boot auf dem Tessera-Kanal unterwegs, als das Boot mit einem Wassertaxi kollidierte. Das Paar hatte erst drei Monate zuvor geheiratet und war mit einem kleinen Fischerboot von der Insel Burano aufgebrochen. Vor Tessera, nur wenige Kilometer vom Flughafen Venedig entfernt, kam es zum Zusammenstoß. Der Mann starb am Sonntag im Krankenhaus von Mestre.

Am Samstagabend gelang es Feuerwehrleuten, das schwer beschädigte Boot aus der Lagune zu bergen. Die Staatsanwaltschaft von Venedig leitete eine Untersuchung ein, um den genauen Hergang des Unfalls zu rekonstruieren. Der Zusammenstoß ereignete sich noch vor Sonnenaufgang, bei Dunkelheit und Nebel.