Aufrüstung im All
Star Wars – warum Waffen im Weltall längst keine Science Fiction mehr sind
Eine Fotocollage, die den Angriff einer Energiewaffe in der Erdumlaufbahn auf ein irdisches Ziel darstellt.
© imago/StockTrek Images
Die USA haben erstmals offiziell die Stationierung von Waffen im Weltall bestätigt. Damit wollen die Vereinigten Staaten Russland und China signalisieren, sie seien bereit, auf Bedrohungen zu reagieren. Moskau und Peking wiederum fordern die USA auf, die Aufrüstung im Orbit sofort zu beenden.
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