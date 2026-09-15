„Für uns war klar, dass jede Stunde zählt“: Ö3-Verkehrsaward 2026 geht nach Tirol

Ende Juni wurden Teile der Pitztalstraße durch Unwetter massiv zerstört. Nach einer Woche war bereits eine Ersatzstraße errichtet worden. Dafür wurde nun die Straßenmeisterei Zams ausgezeichnet.

Alle Hände voll zu tun hatte die Straßenmeisterei Zams Ende Juni. Ein riesiger Murenabgang verlegte die Pitztalstraße auf 500 Metern. Teilweise wurde die Fahrbahn weggerissen. Innerhalb einer Woche konnte eine Ersatzstraße errichtet werden. Dafür erhielt der Straßenerhalter am Dienstag eine kleine Belohnung. Und zwar den Ö3-Verkehrsaward in der Kategorie „Straßenmeisterei“. Der Radiosender lobte „das rasche, tatkräftige und engagierte Anpacken“.

„Für uns war klar, dass jede Stunde zählt“

Das größte Problem damals: Rund 1000 EinwohnerInnen und Gäste waren im hinteren Pitztal eingesperrt. Denn die Landesstraße ist der einzige Weg hinein und hinaus. „Für uns war klar, dass jede Stunde zählt“, berichtet Hartmut Neurauter von der Straßenmeisterei Zams.

Der designierten ORF-Generaldirektor Clemens Pig, Ö3-Senderchef Michael Pauser, Innenminister Gerhard Karner und Verkehrsminister Peter Hanke überreichten den Preis. © ORF/Hans Leitner

Zunächst wurde ein bereits bestehender Weg notdürftig ausgebaut. „Weil diese erste Umfahrung jedoch immer nur einspurig mit langen Wartezeiten befahrbar war und für größere Fahrzeuge nicht ausreichte, errichteten wir in kürzester Zeit eine komplett neue Ersatzstraße neben der zerstörten Landesstraße“, erklärt Neurauter. Die neue Ersatzstraße ist 110 Meter lang. Für den Bau wurden rund 200 Kubikmeter an Material verwendet.

Die endgültige Instandsetzung der Straße wird voraussichtlich Mitte Dezember abgeschlossen sein. Johannes Monz, Baubezirksamt Imst

Es sei jedenfalls ein „perfektes Zusammenspiel“ aller Beteiligten gewesen, wird in einer Aussendung des Landes lobend erwähnt – egal ob Ämter, Feuerwehren oder private Firmen.

Arbeiten gehen weiter

Damit war die Sache aber noch längst nicht erledigt. Die Arbeiten an der beschädigten Straße sowie am Bachbett dauern weiterhin an. „Die Uferböschung ist grundsätzlich gesichert – weitere abschließende Arbeiten sind jedoch noch notwendig. Zudem müssen wir die Landesstraße auf 500 Metern komplett neu errichten. Auch die Bichlbachbrücke wird aktuell von Grund auf neu aufgebaut. Aktuell errichten wir dazu ein völlig neues Fundament. Die endgültige Instandsetzung der Straße wird voraussichtlich Mitte Dezember abgeschlossen sein“, fasst Johannes Monz vom Baubezirksamt Imst zusammen. Bis dahin leistet die Ersatzstraße ihren wichtigen Dienst.

Weitere Mure nur einen Monat später

Rund einen Monat später, Ende Juli, wurde die Pitztalstraße übrigens ein weiteres Mal von einer großen Mure verlegt. Erneut packten alle zusammen an. So konnte die Fahrbahn bereits am nächsten Tag wieder für den Verkehr freigegeben werden. (TT.com)