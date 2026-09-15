Freund und Helfer
40 Jahre die Sicherheit im Auge: Polizist Hubert Juen blickt in den Rückspiegel
Helmut Tomac, Hubert Juen und Gerhard Karner (v.l.) bei der Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich heuer im Juli. Eine hohe Ehre für die Leistungen Juens.
© Huter Stephan
Von lebend aufgefundenen Vermissten, vom „geschnappten“ Bankräuber bis zu Schwerverbrechen: Als Polizist kam Hubert Juen mit vielen Facetten der menschlichen Existenz in Berührung. Mit 31. Dezember geht der Imster Bezirkspolizei-Kommandant (BPK) in Pension.
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