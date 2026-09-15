Zum Genießen: Diese Bilder zeigen, wie schön der Spätsommer in Tirol sein kann

Noch einmal hat der Spätsommer in Tirol eindrucksvoll bewiesen, warum diese Jahreszeit zu den beliebtesten des Jahres zählt. Bei strahlendem Sonnenschein, oft wolkenlosem Himmel und angenehm warmen Temperaturen fühlte sich der Dienstag fast wie ein geschenkter Sommertag an.

Tirol zeigte sich am Dienstag noch einmal von seiner spätsommerlichen Bilderbuchseite. Bei Temperaturen von mehr als 26 Grad genossen viele Menschen die Sonne auf Terrassen, in Gastgärten oder in den Bergen.

Unser Fotograf Daniel Liebl hat die besondere Stimmung am Seefelder See sowie mit eindrucksvollen Drohnenaufnahmen rund um den Kalvarienberg und die Ruine Fragenstein in Zirl festgehalten.

Bilder vom Seefelder See und aus Zirl open_in_full © Liebl Daniel © Liebl Daniel © Liebl Daniel © Liebl Daniel © Liebl Daniel © Liebl Daniel © Liebl Daniel © Liebl Daniel © Liebl Daniel © Liebl Daniel © Liebl Daniel

Ein kurzzeitiger Wetterwechsel kündigt sich bereits an. Am Mittwoch bleibt uns der freundliche Eindruck zunächst noch erhalten: Mit leichtem Föhn zeigt sich das Wetter vielerorts trocken und zeitweise sonnig. Erst im Laufe des Nachmittags macht sich von Westen her eine neue Atlantikfront bemerkbar. Dann ziehen erste Regenschauer auf, die sich in der Nacht auf Donnerstag verbreitet und teils kräftig ausweiten.

Die gute Nachricht: Dauerhaft grau bleibt es nicht. Schon am Donnerstag lockern die Wolken wieder auf und die Sonne zeigt sich erneut häufiger. Allerdings gehen die Temperaturen im Vergleich zu den vergangenen Tagen spürbar zurück. Der Freitag präsentiert sich schließlich noch etwas wechselhaft und unbeständig.

Auf dem Weg zur Darmstädter Hütte radelten die Tennisradler aus Innsbruck am Kartellsee (St. Anton) vorbei. © Hans Hudovernik

📸 So schön ist der Spätsommer in Tirol