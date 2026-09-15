Drei Routen, viele Einblicke: Lienzer Talboden lädt zum Rad-Erlebnistag

Am 26. September 2026 verwandelt sich der Lienzer Talboden in einen Ort voller Entdeckungen. Von 9.30 Uhr an können RadlerInnen ab dem ÖBB Parkplatz Süd in Lienz starten. Der Rad- und Erkundungstag bietet die Möglichkeit, im eigenen Tempo drei thematische Routen zu erkunden.

Lienz – Der Aktionstag steht unter dem Motto "Gemeinsam für ein Alltagsradnetz". Besucher können zwischen verschiedenen Strecken wählen, die Einblicke in unterschiedliche regionale Schwerpunkte bieten. Die Teilnahme an den Führungen an den Stationen ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Eine Route führt unter dem Titel "Wasser & Bewegung" nach Ainet. Diese rund 10 Kilometer lange Strecke beinhaltet zwei Stationen. Am Pegelhaus Oberlienz werden Führungen und Einblicke geboten. Im Adventurepark Osttirol in Ainet können sich Teilnehmer kennenlernen und informieren.

© Planungsverband Lienzer Talboden

Eine weitere Möglichkeit ist die Route "Gesundheit, Geschichte & Umwelt" bei Nikolsdorf. Diese etwa 6 Kilometer umfassende Strecke führt zu drei spannenden Zielen. Der 11. Osttiroler Selbsthilfetag in der LLA bietet Beratung und Gesundheitschecks. Das Museum Aguntum in Dölsach lädt zu Führungen und zur Römergeschichte ein. Einblicke in das Klärwerk Lienzer Talboden in Dölsach runden diese Route ab.

Die dritte Tour steht im Zeichen von "Digitalisierung & Einsatzwesen" in Assling. Auf dieser rund 12 Kilometer langen Route gibt es zwei Stationen. Im Gemeindeamt Amlach erfolgt eine Präsentation des RegioNet mit weiteren Einblicken. Das Feuerwehrzentrum Assling öffnet seine Türen für eine Führung.