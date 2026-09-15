50 Jahre gelebtes Brauchtum: Trachtengruppe Anras lädt zum Jubiläumsball

Die Trachtengruppe Anras feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Diesen runden Geburtstag begeht der Verein mit einem festlichen Jubiläumsball im Kultursaal.

Anras – Die Geschichte der Trachtengruppe Anras beginnt im Jahr 1976. Damals gründete die Landjugend Anras eine Tanz- und Plattlergruppe mit rund 25 Mitgliedern. Erste Auftritte folgten rasch, etwa beim Feuerwehrfest Anras im Mai 1976. Aufgrund des großen Zuspruchs und des wachsenden Eifers entstand 1982 ein eigener Verein.

Über fünf Jahrzehnte hinweg absolvierte die Gruppe hunderte Auftänze. Ihre Reisen führten sie nach Deutschland, Italien, Belgien, in die Schweiz und sogar auf die Azoren. Heute pflegen 23 aktiv tanzende Mitglieder und ein Spielmann diese kulturelle Tradition.

„Ein Höhepunkt ist der Auftanz ehemaliger Mitglieder, die dafür schon eifrig geprobt haben und sich nun auf eine Bühne freuen“, verrät Obfrau Bettina Waldauf. Die Musik kommt von den 4Krynern, um Mitternacht tritt die Volkstanzgruppe Matrei auf.

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