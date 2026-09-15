Nach Rauswurf der Vorgängerin
MFG-Mandatarin Novela Steinlechner ist neue Sozialreferentin in Wörgl
Bürgermeister Michael Riedhart (ÖVP) ernannte Novela Steinlechner (MFG) zur neuen Sozialreferentin. Bisher war sie schon Frauenreferentin, beruflich ist sie als Heilmasseurin, Craniosacral- und Klangschalentherapeutin aktiv.
© Stadtgemeinde Wörgl
Nachdem die bisherige Sozialreferentin Elisabeth Werlberger (ÖVP) von Bürgermeister Michael Riedhart (ÖVP) und Kollegen aus der Gemeinderats-Fraktion ausgeschlossen wurde, wurde nun ihre Nachfolgerin als Sozialreferentin ernannt: Es ist Novela Steinlechner (MFG).
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