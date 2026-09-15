Selber melken, händisch misten: Die Dichtls sind „Almhirtenfamilie des Jahres“

Mit rund 50 Rindern und anderen Tieren verbringen Agnes, Leopold und Leonie Dichtl aus Virgen den Sommer auf der Merschenalm. Für ihren Fleiß und die traditionelle Arbeitsweise erhielten die Dichtls den Titel „Almhirtenfamilie des Jahren 2026“. Dabei gab es bis vor Kurzem nicht einmal eine Zufahrtsstraße.