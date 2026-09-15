Fahrradlenkerin verletzt: Zwei Buben nach Unfall in Innsbruck mit E-Scooter geflüchtet

Innsbruck – Eine 58-jährige Österreicherin ist am Dienstag gegen 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Kapuzinergasse verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Fahrrad in Richtung Osten unterwegs, als auf Höhe der Hausnummer 34a plötzlich zwei Buben auf einem E-Scooter von einer Grundstückszufahrt die Fahrbahn überquerten.

Die Radfahrerin leitete eine Vollbremsung ein, konnte eine Kollision mit dem E-Scooter jedoch nicht mehr verhindern. In der Folge stürzte die 58-Jährige und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Passanten kümmerten sich um die Verletzte sowie die beiden Buben. Als eine Zeugin ankündigte, die Polizei zur Unfallaufnahme zu verständigen, flüchteten die beiden in Richtung Osten.