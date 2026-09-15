Wegen technischem Defekt

„Richtig lauter Knall“: Kritik an ÖBB nach Evakuierung aus Martinswandtunnel

Rund 15 Feuewehrleute aus Zirl standen im Einsatz, um die Fahrgäste sicher aus dem liegen gebliebenen Zug zu geleiten.
© Feuerwehr Zirl
Renate Perktold

Von Renate Perktold