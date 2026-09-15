Nicht steiler als zuvor Straße
Planseeradweg wächst weiter: Nach dem Radweg ist vor dem Radweg
Offizielle Eröffnung des Radweges von Breitenwang zum Plansee (v.l.): Landrat Toni Speer, LA Florian Klotz, TVB-Chef Hermann Ruepp, LH-Stv. Philip Wohlgemuth, BM Hanspeter Wagner, Substanzverwalter Markus Rudigier, Planungsverbandsobmann BM Wolfgang Winkler und Tobias Würtl (Baggerfahrer).
© Helmut Mittermayr
Die Festredner strichen in ihren Laudationes vor allem einen Mann heraus: Markus Rudigier als Schöpfer des spektakulären neuen Planseeradweges. Er war Mitentdecker der Route und setzte die Baumaßnahme um.
Kommentare