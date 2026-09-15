Aufwendige Bergung: Klein-Lkw blieb auf Feldweg bei Fließ stecken

Fließ – Ein 29-jähriger Mann blieb am Dienstag gegen 13.30 Uhr mit einem Klein-Lkw auf einem unwegsamen Verbindungsweg zwischen Fließ und Eichholz im Gelände stecken. Der Lenker war auf dem äußerst schmalen Feld- beziehungsweise Fußweg unterwegs und kam mit dem Fahrzeug vom Weg ab.

Zur Sicherung und Bergung des Klein-Lkw wurden die Feuerwehr Fließ sowie ein Abschleppdienst verständigt. Aufgrund des schwierigen und unwegsamen Geländes gestaltete sich die Bergung aufwendig und zog einen längeren Einsatz nach sich.